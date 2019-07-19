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حملات مرورية بمحيط استاد القاهرة قبل انطلاق نهائى أمم أفريقيا 2019

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:31 ص
حملات مرورية بمحيط استاد القاهرة قبل انطلاق نهائى أمم أفريقيا 2019 رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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دفعت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات استاد القاهرة الدولى؛ حيث تنطلق مساء اليوم ختام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بلقاء منتخبى السنغال والجزائر.
 
وستقوم عناصر الشرطة النسائية بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد وتحسبا لتواجد أى مخالفة.
 
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التى تقام فيه مباريات أمم أفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

 


امن القاهرة

امم افريقيا

استاد القاهرة الدولى

تامين الطرق

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