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حملات لضبط السلع المغشوشة وإزالة التعديات بقنا والغربية والمنيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:26 م
حملات لضبط السلع المغشوشة وإزالة التعديات بقنا والغربية والمنيا حملة أمنية - أرشيفية
المحافظات – عادل ضرة – وائل محمد

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شنت الأجهزة الأمنية فى محافظات الغربية وقنا والمنيا ، حملات موسعة لضبط السلع المغشوشة والتجار المتلاعبين فى الأسعار وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

 

ففى قنا شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية اسفرت من ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وتحرير عدد من المحاضر، ضد التجار المخالفين، بعدد من مراكز محافظة قنا.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو ارز وسكر وسلع تخونية مجهولة المصدر ، وضبط وعدد من السلع الغذائية الاخرى، كما تم تحرير 180 محاضر جنح امن دولة طوارئ لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع  بازيد من ثمنها، خلال حملات شهدها مركز نجع حمادى بندر فنا مركز قوص ،وجارى العرض على النيابة العامة.

 

كما تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة  لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ونهر النيل  بمراكز المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع القنائى وتفعيل القانون وإزالة كافة أوجه التعديات.

 

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى أخطارآ يفيد شن حملة أمنية مكبرة لتفعيل  تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات  على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل أسفرت الحملة  إزالة 100 حالة تعدى متنوعة شهدها مراكز قنا ودشنا، ونجع حمادى وقوص ونقادة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

 

وفى الغربية شنت إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق لإحكام الرقابة على السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى، أسفرت عن ضبط167عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بطنطا وبسيون.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط"جميل.ا.ا" 53سنة صاحب سوبر ماركت بشارع الفاتح اول طنطا، وبحوزته 87عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 21585جنح قسم اول طنطا.

وضبط "مختار.ع.ق" 61سنة صاحب محل بقالة بقرية كوم النجار مركز بسيون، وبحوزته 40عبوة مواد غذائية بدون فواتير فى المحضر10669جنح مركز بسيون، كما تم ضبط "عبد المنعم.م.ع" 61سنة صاحب محل بقالة بكفر ابو حمد مركز بسيون، وبحوزته 40عبوة سلع غذائية بدون فواتير فى المحضر 10670جنح مركز بسيون، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


فيما تمكنت إدارة مرور المنيا من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية، وعدد من السائقين الذين يتعاطون المواد بعد إجراء التحاليل لهم بالطرق السريعة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير إدارة المرور يفيد تحرير 3958 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة مكبرة بجميع الطرق السريعة بالمراكز المختلفة.

كما تم إجراء الفحوصات لعدد 66 سائقًا لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وكشفت التحاليل عن تعاطي 3 سائقين ، بينما ترك 2 آخرين السيارات، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة.


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