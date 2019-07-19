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حبس المتهمين بإصابة طفل فى مشاجرة لخلاف على ميراث بالشرقية

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:29 م
حبس المتهمين بإصابة طفل فى مشاجرة لخلاف على ميراث بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس شخصين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، علي خلفية قيامهما بإطلاق النيران وإصابة  طفل، بطلق ناري؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة طفل بطلق ناري في البطن، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة "منازع" التابعة لقرية "سعود" بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى "فاقوس المركزي، وتمكن ضباط المباحث من ضبط شخصين متهمين في الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


الشرقية

فاقوس

سعود

مشاجرة

ميراث

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