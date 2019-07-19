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جمعية الصحفيين الإماراتية: دبى عاصمة للإعلام العربى 2020 إنجاز كبير

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:43 ص
جمعية الصحفيين الإماراتية: دبى عاصمة للإعلام العربى 2020 إنجاز كبير جمعية الصحفيين الإماراتية
كتب - محمد السيد

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أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن سعادته الغامرة باختيار دبى عاصمة للإعلام العربى عام 2020.

وقال محمد الحمادى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإمارتية، أن اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى عام 2020، إنجاز كبير يضاف إلى الإنجازات التى تحققها الدولة فى كافة المجالات، مضيفا :"ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل كان نتاج الإصرار والعزيمة التى أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبلوغ المركز الأول فى كافة المجالات".

 

وأشار الحمادى  إلى أن الدولة تحصد الآن ثمرة العزيمة والتحدى الذى نسعى إليه دائما، وكان من خلال  فريق عمل بجد فى المكتب الإعلامى لحكومة دبي، واصل العمل الليل بالنهار، على مدار قرابة عشرين عاماً، عمل على استقطاب وسائل الإعلام العربية والعالمية  لتكون دبى مقرا لها.

وأردف:"لم يأت ذلك إلا من خلال بيئة العمل المناسبة والملائمة والأرضية الخصبة التى وفرتها دبى للعمل الإعلامى فى كافة المجالات لراحة هذه القنوات الفضائية والإذاعية والعاملين فيها، ومكاتب وسائل الإعلام والصحف الأجنبية وشركات العلاقات العامة التى تعمل فى مجال الإعلام بإجمالى عدد 4 آلاف شركة يعمل بها أكثر من 33 ألف مهنى متخصص فى مجال الإعلام، لتكون دبى مركز إعلاميا عالميا غير مسبوق يضم ثلاث مدن لخدمة وسائل الإعلام هى مدينة دبى للإعلام ومدينة دبى للإنترنت ومدينة دبى للإنتاج".

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإمارتية:" دولتنا الحبيبة تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات، وفى القلب منها النهضة الإعلامية غير المسبوقة فى المنطقة، كان نتاجها تتويج دبى بهذا الإنجاز الكبير، الذى أجمع عليه وزراء الاعلام العرب فى اجتماعهم أول أمس فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، باختيار دبى عاصمة للإعلام العربى عام 2020".

وفى السياق ذاته، تقدم مجلس إدارة جمعية الصحفيين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعى الاعلام والإعلاميين العرب، بأصدق وأسمى آيات التهانى والتبريكات، لتتويج دبى عاصمة للإعلام العربى 2020، والتى تضاف إلى رصيد الإمارة بفوزها بتنظيم أكبر المعارض العالمية نفس العام " أكسبو 2020 ".

 


جمعية الصحفيين الاماراتيه

محمد الحمادى

دبى

الصحفيين العرب

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