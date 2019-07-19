جامعة سوهاج استعدت لتنسيق الثانوية العامة بتجهيز 12 معمل و600 جهاز كمبيوتر

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة أنتهتمن كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة ، لإجراء التنسيق الالكتروني، والذي يبدأ يوم الأحد القادم 21 من يوليو الجارى، حيث تم تخصيص 12 معمل فى الكليات مزودة بعدد 600 جهاز حاسب آلي.

وأكد عزيز، أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات، حيث تم الاستعانة بفريق من العاملين ذوي الخبرة للقيام بأعمال التنسيق.

وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة توفير كافة السبل للتيسير على الطلاب وتعريفهم بكليات الجامعة والإدارات التي سيتم التعامل معها، مشيراً الي أن الجامعة بدأت بتجهيز المعسكر الإرشادى لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتنسيق الإلكتروني، والذي يستمر حتي يوم 25 أغسطس القادم، بالآضافة الي تدريب عدد من الموظفين المختصين للتعامل بكل أريحية مع الطلاب أثناء التنسيق.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس للجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن المعامل المركزية التي تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، هي المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة "نادى تكنولوجيا المعلومات"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري ومعمل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب.

والجدير بالذكر انه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر.