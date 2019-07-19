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تنفيذ 940 حكم وضبط 1046 مخالفة مرورية بالفيوم والقليوبية

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:23 م
تنفيذ 940 حكم وضبط 1046 مخالفة مرورية بالفيوم والقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1148 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 940 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 87 قضية تموين متنوعة، و83 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 347 قرار وحالة إزالة، وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

وعلى جانب آخر، شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1046 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، يفيد تحرير 1046 مخالفة مرورية و153 مخالفة انتظار خاطئ، و34 حالة تصالح فورى، وسحب  21 دراجة نارية، وحجز 5 وتحصيل مبلغ  780 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 14 رخصة، و6  تصالح وتحصيل 300جنيه غرامة.

 

 

 

 


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