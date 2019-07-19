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تكدس السيارات بطريق رأس البر.. والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربًا من الحر (صور)

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:53 م
تكدس السيارات بطريق رأس البر.. والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربًا من الحر (صور) الشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، توافد آلاف الأسر لزيارة الشواطئ وقضاء عطلة الجمعة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث استقبلت شواطئ رأس البر روادها من رحلات اليوم الواحد الذين قدموا من المحافظات المجاورة، لقضاء يوم على الشواطئ هربا من حرارة الجو، وامتلأت ساحات انتظار السيارات أمام الشواطئ العامة.

وشهدت بوابتا دخول مدينة رأس البر زحاما كبيرا وتكدسا لسيارات المصطافين القادمين من خارج المحافظة بطول الطريق.

 

تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر (2)
تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر

 

تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر (3)
تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر

 

تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر (4)
تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر

 

تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر (5)
تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر 

 

تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر (1)
تكدس السيارات بطريق رأس البر والشواطئ تزدحم بالمواطنين هربا من الحر

محافظه دمياط

شواطئ رأس البر

تكدس مر ورى

ارتفاع درجات الحرارة

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