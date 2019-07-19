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تعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:22 ص
تعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية الخلافات الأسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ألزم من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا، أو أما، أو غيره من العصبات، بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، إذ من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن إلحاق أضرارًا بالغة بالطفل.
 

الـ"اليوم السابع" يرصد حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه:


 

1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.

2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

3-سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.

4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة.

6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.


محكمه الاسره

المنع من السفر

خلافات زوجيه

حضانه الابناء

الخلافات الأسرية

اخبار

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