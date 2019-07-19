تعرف على الوحدات الصحية بتلا المنوفية لبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى المجانية والتى سوف تم تطبيقها بالفعل فى الوحدات بمركز تلا وهى وحدة طب الأسرة بطـوخ دلكة ،وحدة طب الأسرة بكفر العرب، وحدة طب الأسرة بكمشيش، وحدة طب الأسرة بطنوب ،وحدة طب الأسرة بصفط جدام ،وحدة طب الأسرة بكفر الشرفا.

وأكد خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظةالمنوفية، أنه سيتم الكشف ببطاقة الرقم القومى لصاحب المعاش - طبقا للقرار الوزارى رقم 556 لسنة 2015.

وطالب رئيس مركز ومدينة تلا فى بيان له مسؤلى الوحدات بعمل الدعاية اللازمة بكافة الوحدات المحلية المعلنة عالية لمعرفة أصحاب المعاشات وزيـادة التردد من أصحاب المعاشات على هذه الوحدات.