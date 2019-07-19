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تعرف على الوحدات الصحية بتلا المنوفية لبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:01 ص
تعرف على الوحدات الصحية بتلا المنوفية لبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات وحده صحيه - أرشيفيه
المنوفية _محمد فتحى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى المجانية والتى سوف تم تطبيقها بالفعل فى الوحدات بمركز تلا وهى وحدة طب الأسرة بطـوخ دلكة ،وحدة طب الأسرة بكفر العرب، وحدة طب الأسرة بكمشيش، وحدة طب الأسرة بطنوب ،وحدة طب الأسرة بصفط جدام ،وحدة طب الأسرة بكفر الشرفا.

وأكد خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظةالمنوفية، أنه سيتم الكشف ببطاقة الرقم القومى لصاحب المعاش - طبقا للقرار الوزارى رقم 556 لسنة 2015.

وطالب رئيس مركز ومدينة تلا فى بيان له مسؤلى الوحدات بعمل الدعاية اللازمة بكافة الوحدات المحلية المعلنة عالية لمعرفة أصحاب المعاشات وزيـادة التردد من أصحاب المعاشات على هذه الوحدات.

 

 

 


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