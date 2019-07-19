تدشين خطة للتوسع فى الحقول الإرشادية للمحاصيل الاقتصادية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، وضع خطة للتوسع فى الحقول الإرشادية على مستوى القرى والمدن والمناطق البعيدة بهدف النهوض بزراعة المحاصيل الاقتصادية.

وأوضح المرسى، فى بيان، اليوم الجمعة، أن هناك محاصيل تم التوسع فيها وزراعتها لأول مرة فى المحافظة منها السمسم والكمون وعدد من المحاصيل الطبية والعطرية المتنوعة بالإضافة إلى أصناف جديدة من الذرة والقمح والفول.

وأكد أن هذه الحقول تستهدف إجراء التجارب الميدانية على جميع المحاصيل، مشيرا إلى أن الحقل الإرشادى عبارة عن نموذج يسترشد به فى باقى الزراعات وتطبيق جميع التوصيات الفنية به، ويعتبر حقلا تعليميا يتم فيه تعليم الزراع كيفية إدارة المحصول خلال جميع مراحل النمو.

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