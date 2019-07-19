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تحصين 336 ألف رأس ماشية لمواجهة مرض الحمي القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:32 م
تحصين 336 ألف رأس ماشية لمواجهة مرض الحمي القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة علي اتخاذ المحافظة كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية لإنجاح الحملة القومية الثانية  للتحصين وتطعيم المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشار محافظ البحيرة، إلى  قيام مديرية الطب البيطرى بتحصين نحو 336 الف رأس ماشية حتى الآن وذلك من خلال لجان التحصين بجميع مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على  ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الحملات الوقائية التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

 

 

 


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