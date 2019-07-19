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تحرير 976 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:01 ص
تحرير 976 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 976 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 12مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخصا، كما تم فحص 13شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 11شخص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

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