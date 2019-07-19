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بطرق طبيعية.. عالجى البلغم عند طفلك ومتستنيش الدكتور

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 م
بطرق طبيعية.. عالجى البلغم عند طفلك ومتستنيش الدكتور الطفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والسعال الشديد يتعرض الكثيرون للبلغم الذى يؤثر على التنفس بشكل صحى، فالبلغم عبارة عن مخاط زائد فى الحلق والأنف وقد يسبب اختناق للطفل.

وحسب ما ذكره موقعhealthline هناك طرق طبيعة لعلاج البلغم عند الأطفال وهى:

       الطفل

الطفل

 

                                      

 

1: بعض الزيوت الطبيعة تساعد على توسيع الشعب الهوائية والتخلص من البلغ ومنها " زيت الكافور والنعناع"، وذلك عن طريق وضع الزيت فى مياه مغلية ثم استنشاقه.

2:الحرص على إعطاء الطفل العسل الأبيض يوميا، فهو يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

3:الاهتمام بإعطاء الطفل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى و بعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز والمناعى ومكافحة العدوى.

4:شاى الزعتر والقرفة من الطرق الطبيعية التى تعمل على طرد البلغم ومكافحة العدوى

5:النعناع والزنجبيل من الإعشاب التى تحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تساعد على طرد البلغم وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا.

6:إذا كان الطفل رضيع، فينصح بالاهتمام والمواظبة على الرضاعة الطبيعية لاحتوائها على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

 


البلغم عند الاطفال

الطفل

البلغ

طرق طبيعية

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