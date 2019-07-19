انقطاع المياه عن قرية "نشا" والعزب التابعة لها بالدقهلية.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن قرية نشا والعزب التابعة لها بمركز نبروه غدا السبت، وذلك بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى 1 مساء.
وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه، للقيام بأعمال ربط خط مياه العكرة بالمحطات الجديدة.
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن قرية نشا والعزب التابعة لها بمركز نبروه غدا السبت، وذلك بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى 1 مساء.
وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه، للقيام بأعمال ربط خط مياه العكرة بالمحطات الجديدة.
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