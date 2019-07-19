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انقطاع المياه عن قرية "نشا" والعزب التابعة لها بالدقهلية.. غدا

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:12 ص
انقطاع المياه عن قرية "نشا" والعزب التابعة لها بالدقهلية.. غدا انقطاع المياه
الدقهلية – سارة الباز

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن قرية نشا والعزب التابعة لها بمركز نبروه غدا السبت، وذلك بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى 1 مساء.

وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه، للقيام بأعمال ربط خط مياه العكرة بالمحطات الجديدة.

 

 

 
 

 

 


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انقطاع المياه

نشا

نبروه

الدقهلية

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