سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 01:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للإعلام: إجراءات قانونية دولية ضد سرقة قنوات الإخوان حقوق بث أمم أفريقيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:59 ص
الوطنية للإعلام: إجراءات قانونية دولية ضد سرقة قنوات الإخوان حقوق بث أمم أفريقيا جمال الشاعر
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الاعلامى  جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للاعلام، أن المستشارين القانونيين للهيئة يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق البث التى مارستها جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية، من خلال إذاعة أجزاء من مباريات كأس الأمم الافريقية، وحفل افتتاح البطولة.

وقال "الشاعر"، إن القانون رقم 82 لسنة 2002 يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة ومصادرة أجهزة البث إذا  كان البث يصدر من القاهرة ثم الحكم  بالسجن لمدة 3 سنوات  لمرتكبى جريمة سرقة البث التلفزيونى، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتابع: "المسالة هنا بتخضع التحرك على المستوى الدولى، لأن هذه القنوات ليست موجودة فى مصر"،  ومشيرا إلى أن مجموعة المستشاريين القانونين تدرس  التحرك القانونى فى أى إطار، وكذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية وتحديدا  الجهاز الدولى لتنظيم الاتصال نظرا لأن مصر عضو بها.

وأشار وكيل الوطنية للإعلام، الى أن هناك مؤسسات دولية معنية بتنظيم البث الفضائى حيث تراقب التزام القنوات  بمواثيق الشرف وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التحريرية النظيفة التى  لا تحرض على العنف والانحرافات الاخلاقية، مشيرا إلى أن سيتم دراسة  القوانين دولية المنظمة للأمر التى تتعامل مع هذه التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان.

 


جمال الشاعر

قنوات الاخوان

بطولة الامم الافريقية

قنوات الاخوان تسرق بطولة الأمم الأفريقية

افتتاح امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أكل العيش مر".. قنوات الإخوان تدافع عن سرقة أردوغان لغاز قبرص.. تهاجم الاتحاد الأوروبى بعد فرض عقوبات على أنقرة.. والجماعة تخشى تأثر تركيا وسقوط "ولى نعمتهم" بالعقوبات الدولية فينعكس الأمر على وضعهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 م

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص

فيديو.. "قنوات الإخوان تجهل التاريخ".. مذيع إخوانى يروج الأكاذيب حول وجود حائط مبكى لليهود بسيناء.. والحقائق تنسف ادعاءات الجماعة: الصخرة شاهدة على هزيمة الإسرائيليين والمصريون سعوا لهدمها ورفع علم مصر عليها

الأحد، 14 يوليه 2019 06:00 ص

يريدونها جاهلية.. قنوات الإخوان الإرهابية تهاجم حصول المرأة على حقوقها فى المجتمع السعودى وتعتبر الإصلاحات المجتمعية والسياسات التنويرية مغازلة لأمريكا والغرب.. رؤية "المملكة 2030" تثير حقد ورعب الرعاع

الأحد، 14 يوليه 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة