الوطنية للإعلام: إجراءات قانونية دولية ضد سرقة قنوات الإخوان حقوق بث أمم أفريقيا

كتب:محمد إسماعيل

كشف الاعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للاعلام، أن المستشارين القانونيين للهيئة يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق البث التى مارستها جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية، من خلال إذاعة أجزاء من مباريات كأس الأمم الافريقية، وحفل افتتاح البطولة.

وقال "الشاعر"، إن القانون رقم 82 لسنة 2002 يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة ومصادرة أجهزة البث إذا كان البث يصدر من القاهرة ثم الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات لمرتكبى جريمة سرقة البث التلفزيونى، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتابع: "المسالة هنا بتخضع التحرك على المستوى الدولى، لأن هذه القنوات ليست موجودة فى مصر"، ومشيرا إلى أن مجموعة المستشاريين القانونين تدرس التحرك القانونى فى أى إطار، وكذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية وتحديدا الجهاز الدولى لتنظيم الاتصال نظرا لأن مصر عضو بها.

وأشار وكيل الوطنية للإعلام، الى أن هناك مؤسسات دولية معنية بتنظيم البث الفضائى حيث تراقب التزام القنوات بمواثيق الشرف وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التحريرية النظيفة التى لا تحرض على العنف والانحرافات الاخلاقية، مشيرا إلى أن سيتم دراسة القوانين دولية المنظمة للأمر التى تتعامل مع هذه التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان.