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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة تحرش بفتيات داخل مول بالتجمع

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:43 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة تحرش بفتيات داخل مول بالتجمع تحرش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة اتهام "ه.م"، عاطل، بالتحرش بالفتيات بأحد المولات بمنطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ه.م"، عاطل، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات لفظيا وجسديا.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات داخل المول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


تحرش

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

كاميرات المراقبة

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