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المنقبان عن الآثار بمصر القديمة: كان هدفنا الربح السريع والهروب من الفقر

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:00 ص
المنقبان عن الآثار بمصر القديمة: كان هدفنا الربح السريع والهروب من الفقر التنقيب عن الآثار- أرشيفيه
كتب سليم على

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اعترف المتهمان بالتنقيب عن الآثار فى أرضية أحد العقارات بمصر القديمة، أمام النيابة، بارتكابهما الواقعة، لتحقيق الربح والثراء السريع والهروب من الفقر. 

 

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة، معلومات بتورط شخصين فى أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما بدائرة القسم.

أكدت التحريات صحة هذه المعلومات فتم تقنين الإجراءات واستهدفتهما قوة وألقت القبض عليهما متلبسين بأعمال الحفر.

وعثرت القوة على حفرة قطرها 2 متر وعمقها 10 متر وأدوات حفر وتنقيب عبارة عن "فأس – كوريك - موتور شفط مياة - سلم خشبى - كشاف  -  سلك كهرباء".

 وبمواجهتهما اعترف المتهمين بالحفر للتنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة التى طلبت سرعة التحرى عن نشاطهما الإجرامى السابق وقررت حبسهما على ذمة التحقيق. 


مباحث القاهرة

اعمال حفر

التنقيب عن الاثار

مصر القديمة

الأثار

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