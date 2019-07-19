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"المعمل الجنائى" يقرر مصير عاطلين سقطا بـ9 قطع أسلحة نارية فى حلوان

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:00 ص
"المعمل الجنائى" يقرر مصير عاطلين سقطا بـ9 قطع أسلحة نارية فى حلوان اسلحة ناريه وبيضاء-ارشيفيه
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإرسال  9 قطع أسلحة نارية وبيضاء للمعمل الجنائى كانت بحوزة عاطلين، كانا بصدد استخدامها فى التشاجر بمنطقة المعصرة وذلك لفحصها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل ونقاش لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما 3 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار،  2 طبنجة، و7 طلقات نارية من ذات العيار، و4 قطعة سلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها، للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان سبق إتهامه فى 7 قضايا بسبب خلافات مالية بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حلوان

المعصرة

نيابة حلوان

اسلحة نارية

المعمل الجنائى

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