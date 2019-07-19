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وصرف 80% من مقررات يوليو..

المصرية للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 ص
المصرية للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة مخازن الجملة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه يجرى صرف ما يقرب 80 % من مقررات التموين عن شهر يوليو حتى الآن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اكدت أنه جار استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة، بسبب معايير لجنة العدالة الاجتماعية من خلال الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته و من يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به.


التموين

المصرية للجملة

مقررات شهر يوليو

السلع المدعمة

صرف التموين

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