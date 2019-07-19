"المصايف بالإسكندرية" تنذر مستأجر شاطئ البيطاش بفسخ التعاقد

الإسكندرية جاكلين منير

توجه اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصحبة لجنة من الإدارة إلي شاطئ البيطاش المميز للتحقيق في واقعة الاعتداء من قبل العاملين بالشاطئ علي أحد الرواد، حيث وجهت الإدارة إنذار للشاطئ بفسخ التعاقد لوجود مخالفات.

واستمع اللواء جمال رشاد إلي اقوال مشرفي ومراقبي الشاطئ وبعض شهود الواقعة بالمنطقة المحيطة ببوابة الشاطئ.

وتبين أن مقدمه الشكوى هي والدة المصاب، وإنها مستأجرة لكافيتريا بالبيطاش قرب الشاطئ محل الواقعة كما انها مستأجرة من الباطن دورة المياه بالشاطئ محل الواقعة وبمجرد اكتشاف هذا الأمر من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تم إنذار مستأجر الشاطئ بإنهاء هذا التعاقد الذي يعتبر مخالفة صريحة لكراسة الشروط وبنود العقد وبإنهاء هذا التعاقد الغير رسمي نشب خلاف بينهم تطور إلي مشاجرة وأسفر عن إصابة ابن السيدة وعلي الفور تم اخطار الشرطة حيث تم القبض علي اثنين من عمال المستأجر وتحرر محضر بذلك.