القبض علي 11 تاجر مخدرات وأسلحة بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 11 تاجر مخدرات واسلحة وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 11 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والعبور وكفر شكر وبنها وقليوب وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 20 قرص مخدر ،و500 جرام حشيش مخدر و600 جرام هيروين و4 اسلحة نارية مبالغ مالية وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.