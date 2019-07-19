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القبض على المتهم بقتل شاب فى الهرم

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:38 ص
القبض على المتهم بقتل شاب فى الهرم المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم، بقتل شاب بمنطقة الهرم، بعد أن سدد له عدة طعنات وأصاب شخصا آخر. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات مقتل الشاب، وتوصلت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه يدعى " عبد الرحمن "، وأن الجاني سدد عدة طعنات له، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأصاب شخص آخر. 
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 


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