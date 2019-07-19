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السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بالفيوم

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:08 م
السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بالفيوم حريق حظيرة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية أبوكساه، بمركز أبشواي، مما أدى لاحتراق سقف الحظيرة، ونفوق 8 رؤوس ماشية، دون إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواي، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية أبوكساه، دون إصابات أو وفيات.

وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي مساحتها 100 متر مسقوفة بالبوص والجريد، ملك المواطن "محمد صابر.ع" (38 سنة-عامل بالجمعية الزراعية)، وأن الحريق أسفر عن احتراق سقف الحظيرة ونفوق 8 رؤوس ماشية منهم 4 عجول بقري، و4 خراف.

ورجح مالك الحظيرة، نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، بأحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1304 لسنة 2019م، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


 

 


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