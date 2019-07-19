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السعودية تقرر فتح باب التقدم للعمل فى الوظائف المؤقتة خلال موسم الحج 1440

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:43 م
السعودية تقرر فتح باب التقدم للعمل فى الوظائف المؤقتة خلال موسم الحج 1440 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين وحرم المكى
أ ش أ

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قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فتح باب التقديم للعمل فى الوظائف المؤقتة بمكة، وجدة، والمدينة المنورة خلال موسم حج العام الحالى 1440، عبر بوابة "اجير لموسم الحج"، وذلك لجميع الباحثين عن عمل موسمى من المواطنين الوافدين المقيمين على رأس العمل بصفة نظامية بشرط موافقة صاحب العمل، وللمرافقين وأبناء الجاليات، بحيث لا يقل السن عن 16 عامًا، وفى نفس الوقت لا يسمح للزائرين بالعمل وكذلك العمالة المنزلية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالى عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.

وفى نفس الوقت، تلقى الوزير تقريرًا أخر عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالى الدكتور ياسر غازى ، إلى أن "العمل" السعودية تهدف من ذلك تنظيم وتشجيع العمل المؤقت فى موسم الحج وتلبية لاحتياجاته وخدمة لضيوف الرحمن.

وقال : إن "بوابة اجير" تعرض من خلالها فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج؛ حيث يمكن للشركات العاملة فى هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية؛ كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة فى موسم الحج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

وتعتبر خدمة "أجير" هى الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والتى تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل فى موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة

أجير والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa.

 


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