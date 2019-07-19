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السبت والأحد.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة شرقى الأقصر

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:00 ص
السبت والأحد.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة شرقى الأقصر قطع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت هندسة كهرباء العديسات بحرى شرقى الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذيات المستشفى ومغذى الظهير الصحراوى عن المناطق التالية، وهى "نجع أبوعربى، العمدة، الحسينات، العديسات بحرى، أبوخواجة، أم غرباب"، وذلك غدًا السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحًا.

 

كما سيجرى فصل مغذيات الكهرباء يوم الأحد المناطق التالية: (المساكن 2، العبور، منطقة أبوبكر، منطقة مكى إسماعيل، منطقة الكلاحين، الولياب، الضمان، الشيخ الظاهرى، العبور، البروج، الندافين)، وذلك بناءً على طلب محطة محولات العديسات لإجراء أعمال الصيانة.

 


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