الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن

كتب عز النوبى

تلقت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، اليوم الجمعة، أنه تم تحصين 2 مليون 277 ألف رأس ماشية بينهم " مليون و357 ألف و741 رأس أبقار، 775 ألفًا و34 رأس جاموس، 127 ألف و372 رأس أغنام، 17 ألف و719 رأس ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، إن حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع الجديدة مستمرة فى عملها حتى الوصول إلى المستهدف، وأنه تم توفير جميع اللقاح ذو الكفاءة العالية، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة للمربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الامراض الوبائية.