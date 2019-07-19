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الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:10 ص
الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى أنه تم تنفيذ أعمال منذ أول العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 550 مليون جنيه ضمن أعمال الحماية من السيول وإنشاء حبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات.

وأوضح ابراهيم فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات ومنها " الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا واسنا" بقيمة 53 مليون و64 الف جنيه بقرى " بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر وعرب الشيخ محمد وحماية البنية الأساسية لوادى ايمو" .

وأضاف ابراهيم أنه جارى حاليا استكمال أعمال حماية منفذ منها خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 237.38 مليون جنيه مثل انشاء 3 سدود لحماية "وادى دجلة بمحافظة القاهرة - حماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا - حماية وادى الجير بسوهاج- حماية وادى عبادى بأسوان" .

وأشار ابراهيم الى أنه تم الانتهاء من انشاء وإحلال وتجديد حبارى بقيمة 51.03 مليون جنيه منها كبارى على ترع " الشراقوة بكفر الشيخ - الشرقاوية- البحر الصغير - بحر سبين " وجارى حاليا استكمال أعمال كبارى منذ منها خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 23.07 مليون جنيه منها كبارى على فرع "سواحل أرمنت- أصفون- الابراهيمية- الاسماعيلية".

وأكد ابراهيم أنه تم الانتهاء من انشاء 4 مراسى على النيل بمحافظة الدقهليه بقيمة 20.72 مليون جنيه، وذلك فى إطار تجميل كورنيش النيل واهتمام الدولة بتطوير النقل النهرى.

وأشار ابراهيم الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة 87.3 مليون جنيه لحماية جسور بترعى مريوط والابراهيمية ببنى مزار وحوائط ساندة على ترع ميت يزيد وبورسعيد وبحر اليوسف وأسوار، وجارى حاليا تنفيذ أعمال أخرى بقيمة 84.9 مليون جنيه منها حماية جسور ترعة الإبراهيمية بالكيلو 267.8 بمحافظة المنيل وتأهيل ترع القوصية وتكاسى على ترعة المنصورية وتغطية ترعة أبو دشيشة ومركز التدريب بالدقهلية.



 


وزارة الرى

التوسع الافقى

الحماية من السيول

جسور الترع

اليوم السابع بلس

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