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الجيش اليمنى يستعيد مناطق جديدة فى باقم بمحافظة صعدة

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:40 م
الجيش اليمنى يستعيد مناطق جديدة فى باقم بمحافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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سيطرت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم الجمعة، على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، كانت فى قبضة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال مصدر عسكرى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ألوية الجيش الوطنى فى محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للمليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ما تزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.

 


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اليمن

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محافظة صعدة

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