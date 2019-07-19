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البحرين ترحب بقرار الأرجنتين تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:21 ص
البحرين ترحب بقرار الأرجنتين تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية وزير الخارجية البحرين
المنامة (أ ش أ)

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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية الأرجنتين تصنيف ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية وتجميد أصول أعضائه فى أراضيها.

وأكدت الخارجية البحرينية، أن هذا القرار يعد خطوة جديدة باتجاه إدراك المجتمع الدولى لخطورة هذا الحزب الإرهابى على الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت البحرين، عن تقديرها لجهود الأرجنتين فى مواجهة الإرهاب، مشددة على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله واتخاذ كل السبل والآليات اللازمة لردع داعميه ومموليه.

وكانت السلطات الأرجنتينية أعلنت، أمس الخميس، تجميد أصول "حزب الله" اللبنانى وصنفت الجماعة اللبنانية، التى تلقى عليها باللوم فى هجومين على أراضيها منظمة إرهابية، على أن يتم تجميد الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج "حزب الله" تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية فى الأرجنتين.

 


البحرين

الارجنتين

حزب الله

الارهاب

مكافحة الارهاب

عناصر حزب الله

ارهاب حزب الله

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