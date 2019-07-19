الإمارات والبحرين تدينان انفجار كابول وتدعوان المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب

(أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، حادث الانفجار الذى وقع بالقرب من جامعة كابول فى العاصمة الأفغانية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان لها، عن إدانة الإمارات ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتى تستهدف زعزعة أمن أفغانستان.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا من جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت مملكة البحرين، التفجير الإرهابى الذى وقع بالقرب من جامعة كابول بأفغانستان، وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تضامن البحرين مع أفغانستان، مجددة موقفها الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعى إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود المجتمع الدولى للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تستهدف زعزعة الأمن والسلم.

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازى وصادق المواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.