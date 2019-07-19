الأوقاف تعلن عن 40 إنجازا فى العام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن 40 إنجازا تحققت فى العام المالى 2018/2019، بكافة جوانب العمل فى مصر والقارة الأفريقية وبدول العالم، وهى كالتالى..