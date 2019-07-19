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الأرصاد الكويتية تحذر من رياح قوية وغبار شديد وانعدام الرؤية فى بعض المناطق

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:39 ص
الأرصاد الكويتية تحذر من رياح قوية وغبار شديد وانعدام الرؤية فى بعض المناطق عواصف ترابية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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حذرت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، من رياح قوية قد تزيد سرعتها على 70 كم/ساعة خلال الساعات القادمة وحتى الساعة الرابعة مساء، مضيفة أن الرياح مثيرة للغبار وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

 

وأشارت الإدارة، عبر حسابها على تويتر، بأنه قد تنعدم الرؤية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدى إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 7 أقدام، ووصفت الإدارة التحذير بـ"متوسط الشدة".

تحذير الأرصاد الكويتية
تحذير الأرصاد الكويتية

 

وحول طقس نهار اليوم، أفادت بأنه شديد الحرارة وأن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 47 °ﻡ، أما الطقس ليلا فيكون حارا إلى حار نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

 

 


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