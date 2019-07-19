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اضبط مخالفة.... شروخ فى كوبرى دمياط العلوى.. والطرق : تم إخطار قطاع الكبارى

الجمعة، 19 يوليه 2019 08:21 م
اضبط مخالفة.... شروخ فى كوبرى دمياط العلوى.. والطرق : تم إخطار قطاع الكبارى شروخ وتشققات بجسم كوبرى دمياط العلوى
فريق المحافظات

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ناشد أهالى محافظة دمياط الدكتورة منال عوض  ، محافظ دمياط ، بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة جسم  الكوبرى العلوى بمدينة دمياط بعد أن ظهر تأكل وتشققات وشروخ  فى بعض أجزاء الكوبرى.

وقال محمد حسن جلال،  موظف أن جسم الكوبرى العلوى ظهر به عدة شروخ وتشققات وخاصة السلالم  وكذلك انهيار بالفواصل الحديدية بطول الكوبرى، مشيرًا إلى أن هذا الكوبرى حيوى  ويمثل أهمية كبيرة لأهالى دمياط، ومر عليه سنوات طويلة  الأمر الذى يجعل صيانته أمر ضرورى وعاجل.

وطالب جلال ،  من الدكتورة منال عوض،  محافظ دمياط ، تشكيل لجنة فنية لمعاينة جسم الكوبرى والبدء فى تنفيذ أعمال صيانة به سواء بالأجزاء الخرسانية أو الفواصل الحديدية  قبل حلول الموسم الشتوى وكذلك تكثيف أعمال النظافة بطول الكوبرى والفرغات التى اسفلة.

من جانبه  قال المهندس ضياء الدين عوض ، مدير عام الطرق  بدمياط إنه تم إخطار الهيئة العامة للطرق والكبارى قطاع الكبارى عن هذه المشكلة وطلبنا لتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الكوبرى  واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانته.

 

 

 


كوبرى دمياط العلوى

محافظ دمياط

منال عوض

الهيئة العامة للطرق

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