ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة إلى 97

غزة /أ ش أ/

أصيب، مساء الجمعة، 97 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركتهم فى مسيرة العودة جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، التى دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان لها - إن 97 مواطنًا فلسطينينًا أصيبوا برصاص الاحتلال منهم 49 بالرصاص الحى فيما أصيب 4 مسعفين وصحفيان اثنان خلال فعاليات الجمعة 67 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت الجماهير الفلسطينية فى قطاع غزة قد توافدت ، لمخيمات العودة الخمسة للمشاركة فى جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، على طول الشريط الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجماهير من جميع الفئات العمرة وصلت لمخيمات العودة بالحافلات والسيارات الخاصة والدرجات النارية، للمشاركة فى المسيرات التى دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأوضح، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا الأعيرة النارية الحية والمطاطية والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على المتظاهرين مما أدى لإصابة عدد منهم بينهم طفلان.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت للمشاركة الفاعلة فى فعاليات الجمعة الـ(67) جمعة "حرق العلم الإسرائيلي" فى خيم العودة شرق قطاع غزة، محذرة الاحتلال الإسرائيلى من "التمادى فى التصعيد والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة".

وقالت الهيئة إن "الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الابرياء من أبناء الشعب فى غزة"، مضيفة أن "على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يعلم أن سبب فشله فى الانتخابات سيكون صمود شعبنا فى غزة".

وأكدت على الإصرار فى المضى فى طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة وأهداف الشعب الفلسطينى الذى يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال.