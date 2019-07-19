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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالوادى الجديد

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:20 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالوادى الجديد مشاجرة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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 أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، فى مشاجرة بالأيدى، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

 تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال، بلاغ بوصول 5 مصابين فى مشاجرة للمستشفى العام بمدينة الخارجة

تبين نشوب مشاجرة بجوار طاحون "برجاس" بمدينة الخارجة القديمة، أسفر عن إصابة أحمد. م .ب 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس، خضير .م.خ، 24 سنة، بكدمة بالأنف وسجحات بالجسم، مهدي. م . ع25 سنة، بجرح قطعى بالرأس، أحمد. م.ع، 25 سنة، بكدمات بالجسم.واليد اليمنى، عمرو. م. م 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‎

 

كما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حادثى دراجة نارية بمركزى الداخلة والخارجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام والداخلة العام وتحررت المحاضر اللازمة بالحادثتين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

 

 تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بإصابة كل من محمد عبد المنعم شعراوى 27 سنة، وإسلام محمد حسين، 18 سنة، فى حادث تصادم دراجتين نارية بطريق الشيخ والى مدينة موط بمركز الداخلة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج

 

 كما أصيب محمد ناجى أحمد، 45سنة، فى انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة، باشتباه كشر فى الجمجمة، وجرى تحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى، للعلاج.

 

 

 

 


حوادث الوادي الجديد

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