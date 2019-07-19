سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث اشتعال سيارة على طريق محور الضبعة

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:06 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث اشتعال سيارة على طريق محور الضبعة إشتعال سيارة - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، من من منطقة بشتيل في الجيزة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انفجار واشتعال سيارة، بالكيلو 208 على طريق محور الضبعة، في الاتجاه للقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، وصول مستشفي الحمام المركزي منال فؤاد حامد " 35 سنة" مصابة بحرق من الدرجة الأولي بنسبة10% من الوجه والذراعين، وآدم محمد رمضان "7 سنوات" مصاب حرق من الدرجة الثانية بنسبه  15% في الوجه والصدر، ومحمد رضا سليمان "33 سنة" مصاب كدمات وسجحات متعددة بالجسم وقطع بالإصبع الخنصر باليد اليسرى، وأسيل محمد رضا " عامان" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم وجروح بالوجه، ومحمد خالد محمد علي " 20 سنة " مصاب بكسر باليد اليسرى.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 


محافظة مطروح

حادث طريق

مستشفى الحمام المركزي

طريق الضبعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة