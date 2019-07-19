إصابة 5 أشخاص فى حادث اشتعال سيارة على طريق محور الضبعة

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، من من منطقة بشتيل في الجيزة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انفجار واشتعال سيارة، بالكيلو 208 على طريق محور الضبعة، في الاتجاه للقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، وصول مستشفي الحمام المركزي منال فؤاد حامد " 35 سنة" مصابة بحرق من الدرجة الأولي بنسبة10% من الوجه والذراعين، وآدم محمد رمضان "7 سنوات" مصاب حرق من الدرجة الثانية بنسبه 15% في الوجه والصدر، ومحمد رضا سليمان "33 سنة" مصاب كدمات وسجحات متعددة بالجسم وقطع بالإصبع الخنصر باليد اليسرى، وأسيل محمد رضا " عامان" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم وجروح بالوجه، ومحمد خالد محمد علي " 20 سنة " مصاب بكسر باليد اليسرى.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.