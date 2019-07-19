إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل عند عزبة شلقامى التابعة لمركز منفلوط،وتم نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي ، والاخري ربع نقل عند عزبة شلقامى،وبالإنتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم "محود .ط د" 48سنة مصاب خلع بمفصل الحوض و"إسماعيل .س .ع" 18سنة مصاب باشتباه بكسر بالقدم اليسرى ،و " محمد .ز .م" 20سنة مصاب بكسر بالكتف الأيسر ، وكدمات وجروح وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى

كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة