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إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل وتوك توك بمركز أبنوب بأسيوط

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:30 ص
إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل وتوك توك بمركز أبنوب بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط ـفريق المحافظات

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أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، أمام موقف المواصلات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى  بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و توك توك أمام موقف المواصلات دائرة المركز.

وبالفحص تبين إصابة "منصور" 65 عاما، سائق توك توك، و"محمود" 25 عاما، بجروح وكدمات متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفى أبنوب المركزي للعلاج، وجار تحرير المحضر اللازم .

 

 

 


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