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إسكان الوادى الجديد ينفذ وحدة إطفاء ووحدة بيطرية بالفرافرة بتكلفة 2,7 مليون جنيه

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:20 م
إسكان الوادى الجديد ينفذ وحدة إطفاء ووحدة بيطرية بالفرافرة بتكلفة 2,7 مليون جنيه جانب من الانشاءات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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تستكمل مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ مشروع وحدة بيطرية ووحدة إطفاء بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه ضمن خطة قطاع الإسكان لتنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة .

قال المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أنه يجرى إنشاء وحدة إطفاء بقرى النهضة بمركز الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه وتبلغ تكلفة إنشاء الوحدة البيطرية حوالى مليون وثمانمائة الف  مشيرا إلى أن استلام المشروع مبدئيا فى شهر ديسمبر القادم.

وفى سياق متصل أكد حسين أن قطاع الإسكان بصدد البدء فى إجراءات تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحى المتكامل فى أربعة قرى ضمن مبادرة توصيل مرافق الصرف الصحى للقرى بنظام المشاركة المجتمعية فى التكلفة .

 

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (2)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (2)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (3)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (3)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (4)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (4)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (5)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (5)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (6)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (6)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (7)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (7)

 

وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (8)
وحدة إطفاء ووحدة بيطرية (8)

 


اسكان الوادى الجديد

الفرافره

وحدة اطفاء بالفرافرة

مشروعات خدمية بالفرافرة

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