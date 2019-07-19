إزالة تعديات على أراضى زراعية وضبط مخالفات بناء بالشرقية والإسكندرية

المحافظات - إيمان مهنى - جاكلين منير

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة، و خلال النصف الأول من شهر يوليو نجحت فى إزالة 54 حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة 4 آلاف و 180 متراً على الأراضى الزراعية فى 6 مراكز.

و ذكر بيان، أنه قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا ، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، فتم إزالة 24 حالة على مساحة 2235 م2، و ديرب نجم، نفذت قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، فتم إزالة 7 حالات على مساحة 335 م2، مدينة منيا القمح أزالت 12 حالة على مساحة 375 م2.

وفى أولاد صقر، أزليت 3 حالات على مساحة 385 م2 ، و كفر صقر، 4 حالات على مساحة 350 م2، وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، فتم إزالة 4 حالات على مساحة 500 م2.

على جانب آخر، شن حى العجمى غرب الإسكندرية، حملات مكثفة، فى إطار مواجهه البناء المخالف ومخالفات إشغالات الطريق و ذلك بناء على تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحى و تحسين علوان سكرتير عام الحي، حيث تم التوجه إلى شارع تبارك ابو يوسف بحرى، وإزالة فورية لاعمدة وحوائط بالدور الثالث لعقار مخالف عن طريق وحدة التدخل السريع فى وجود رئيس قطاع الهانوفيل.

و فى وجود سكرتير عام الحى تم التوجه إلى شارع عيد الطلخاوى البيطاش بوابة 8 لتلبية شكوى من الاهالى بوجود هبوط ارضى بالشارع وتم التعامل مع الهبوط فى وجود وحدة التدخل السريع ومدير القطاع.

من جهه أخرى و إستمرارا للحملات اليومية التى يقوم بها حى العجمى لإزالة التعديات على حرم الطريق العام على مدار اليوم وبناء على تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحى وتحسين علوان سكرتير عام الحى قامت إدارة إشغال الطريق بتنسيق مع شرطة المرافق بعمل حملة إشغالات بشارع الهانوفيل الرئيسى وشارع أسكندرية مطروح لعودة الإنضباط بنطاق الحي وتم إزالة جميع الاشغالات والتعديات والفرشات والباعة الجائلين التى تشغل الطريق العام وتم إيداع المضبوطات بإدارة شرطة المرافق.

فيما قامت إداره الطرق بإشراف ناصر نميش مدير إداره الطرق، بمتابعة أعمال وضع طبقه الأسفلت بشارع عبد الحميد الطلخاوى "مستشفى فاطمه الزهراء" و ذلك لتطوير منظومه الطرق الداخليه بالحي.



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ازاله تعديات بالشرقية (5)



ازاله تعديات بالشرقية (6)



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