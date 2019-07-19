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إخلاء سبيل أبوين بالشرقية أخرجا طفلتهما من التعليم لإجبارها على الزواج

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:36 م
إخلاء سبيل أبوين بالشرقية أخرجا طفلتهما من التعليم لإجبارها على الزواج اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة الحسيينة بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل أبوين بناحية منطقة رمسيس بصان الحجر، علي ذمة التحقيقات، مع أخذ التعهد عليهما بعد زواج الفتاة إلا بعد بلوغها السن القانوني 18 سنة.

جاء ذلك بعد بلاغ من خط نجدة الطفل من أحد الأهالي بصان الحجر بمحافظة الشرقية، بقيام أبوين بإخراج نجلتهما من التعليم والتي تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد للزواج يوم الأحد القادم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بلاغا من النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر،  بورود بلاغًا من الأهالي من خط نجدة الطفل، عن قيام أبوين بدائرة صان الحجر، بخروج نجلتهما من التعليم وتزويجها وهي فتاة تبلغ من العمر 15 سنة،  لتزويجها وتم تحديد موعد لزواجها  يوم الأحد القادم،وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1528 إداري مركز شرطة صان الحجر لسنة 2019 إداري المركز.

وأمرت النيابة العامة بإستداعاء كل من " علي ع" وزوجته" خضرة م ع" علي خليفة بلاغا لخط نجدة الطفل بالشرقية، لقيامهما بإخراج نجلتهما" ولاء" 15 سنة من التعليم وتحديد موعد لتزويجها يوم الأحد القادم، وتباشر التحقيق معهما علي خليفة البلاغ، وباشر التحقيق معهما إيهاب علي، وكيل النائب العام، بنيابة الحسينية، وقرر إخلاء سبيلهما بعد أخذ تعهد عليهما بعد زواج الفتاة إلا عند بلوغها السن القانوني للزواج 18 سنة، مع  قيام لجنة حماية الطفل بصان الحجر بمتابعة حالة الفتاة من وقت للأخر.

 

 

 

 


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