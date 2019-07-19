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إجراءات لفحص الوحدات المخالفة قبل التصالح عليها.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:18 ص
إجراءات لفحص الوحدات المخالفة قبل التصالح عليها.. تعرف عليها بناء مخالف - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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بدأ منذ أيام تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومن ضمن مواد اللائحة التنفيذية للقانون مادة بشأن عمل اللجنة المفنية المنوط بها دراسة وفحص الطلبات، وفيما يلى نرصد دور اللجنة وكيفية إجراء معانية لموقع المخالفة المنوط التصالح عليها:
 

تقوم اللجنة الفنية بما يأتى:

دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

إجراء معاينة للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقيق مما يأتى:

مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة.

مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.

التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب.

التحقق بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من اخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 

وللجنة بعد المعاينة والفحص واستيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن او مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب فى حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن او بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المرفق بالطلب للمراسلات، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ استلام الإخطار، وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب.


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