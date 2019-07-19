أهداف ميكنة وإنشاء مراكز تكنولوجية بديوان محافظة ومدن الأقصر فى 18 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية فى تطبيق التوجيهات الحكومية بميكنة الدواوين والإدارات الحكومية، حيث حرص المستشار محافظ الأقصر على مواكبة التكنولوجيا، حيث تم البدء فى ميكنة العمل بالإدارات الخارجية للمحافظة وتركيب جهاز البصمة الإليكترونية بها لتنظيم العمل ولمزيد من انضباط موظفى هذه الإدارات.

وتقرر أن يتم إنشاء مراكز تكنولوجية داخل كافة مدن محافظة الأقصر لربط الإدارات الداخلية ببعضها البعض لخدمة المواطنين إلكترونياً، والتى تساهم فيخدمة المواطنين عبر أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات أهداف وفوائد الميكنة والعمل الإلكترونى بالمدن المختلفة وديوان محافظة الأقصر وتشمل مايلى:-

1. ميكنة العمل تهدف لتحسين الأداء داخل المحافظة والمدن المختلفة

2. تهدف الميكنة إلى ربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية

3. تهدف الميكنة لإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز

4. تساهم الميكنة فى تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

5. تهدف الميكنة للتكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين

6. تهدف الخطة إلى ربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته

7. تهدف الميكنة لفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية

8. تهدف أيضاً للحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة

9. تساهم الميكنة فى تحسين جودة الخدمة والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة

10. العائد من الخدمة هو الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة انشطة الوحدات المحلية

11. تفيد الميكنة فى تحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين

12. تهدف الميكنة لتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية

13. تساعد فى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات

14. من فوائدها متابعة اعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن

15. عائد الميكنة يشمل قدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار

16. تهدف الميكنة للحصول على المعلومة فى التوقيت المناسب

17.العائد من الميكينة يساهم فى توفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى

18. المراكز التكنولوجية تقدم حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت آيلة للسقوط .... الخ)