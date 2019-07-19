أضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع بالمحلة

الغربية- مصطفى عادل

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى عدد من المناطق، الأمر الذى أثار الرعب والفزع بين المواطنين خوفا من هجوم الكلاب عليهم.

ورصد" اليوم السابع" انتشار مجموعات من الكلاب الضالة بمدخل منطقة مدينة العمال الأولى بالقرب من شرطة النجدة وفرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وسيطرت حالة من الذعر بين سكان المنطقة، خشية ان تهاجمهم الكلاب او تهاجم اطفالهم.

وطالب الأهالى مديرية الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها للقضاء على الكلاب الضالة، والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين.



كلاب ضاله



كلاب ضاله