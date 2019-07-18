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CNN:هتاف "أعدها إلى بلادها" يكشف خطة ترامب القبيحة لإعادة انتخابه

الخميس، 18 يوليه 2019 11:25 ص
CNN:هتاف "أعدها إلى بلادها" يكشف خطة ترامب القبيحة لإعادة انتخابه دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن المشهد فى الحشد الانتخابى للرئيس الأمريكى فى نورث كارولينا أمس، الأربعاء، الذى شهد هتاف أنصار الرئيس "أعدها إلى بلدها"، فى إشارة إلى النائبة إلهان عمر قدم عرضا قبيحا لحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2020 التى غرقت بالفعل فى الكراهية. فقد مثل هذا المشهد السياسات القبلية والقومية البيضاء التى يوضح ترامب أنه يخطط لاستخدامها من أجل إعادة انتخابه، مهم كان تأثيرها على الانسجام الاجتماعى الهش لأمريكا.

 

 وذهبت الشبكة إلى القول بأن الهتاف "أعدها إلى بلادها"، جاء بدلا من الهتافات السابقة "اسجنها، أو ابنى الجدار" والتى سادت فى حملة ترامب الأولى لانتخابه عام 2016.

 

وواصل ترامب هجماته على أربعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات التقدميات المعروفات باسم "الفرقة" وشكك فى وطنيتهن، وسلط الضوء على التصريحات المثيرة للجدل لبعضهن حول قضايا مثل إسرائيل وإنفاذ القانون وهجمات سبتمبر الإرهابية. وقال ترامب "إنهم لا يحبون بلادنا، إنهم غاضبون للغاية"، متحدثا عن المتطرفين الذين تملأهم الكراهية.

 

وقالت "سى إن إن" إن رؤساء سابقين مثل ريتشارد نيكسون على سبيل المثال قد استخدموا رسائل عنصرية مغطاة فى الانتخابات. لكن لا يكون أى مثيل معاصر لرئيس أمريكى يشجع صراحة على التيارات العنصرية والقبلية فى الحملة الانتخابية من أجل تعزيز سلطته.

 

 وقال المؤرخ الرئاسى لشبكة "سى إن إن" تيموثى نافتاى إنه كان هناك رؤساء عنصريون لكنهم لم يعربوا عن عنصريتهم كرؤساء دول بالطريقة التى يفعلها ترامب من خلال تصرفاته، والأكثر أهمية من خلال تغريداته وكيفية استجابته للأحداث فى تشارلوتسفيل التى شهدت احتجاجات عنيفة من قبل القوميين البيض.

 


دونالد ترامب

الهان عمر

انتخابات الرئاسة الامريكية

انصار ترامب

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