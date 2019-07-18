BBC: الاتحاد الأوروبى "لا تعجبه" تهديدات خروج بريطانيا دون اتفاق

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة تذاع اليوم الخميس، إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب.

وردا على سؤال فى المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، قال بارنييه "سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب".

وأضاف "أعتقد أن الجانب البريطانى، وهو مطلع وكفؤ ويعرف طريقة عملنا فى جانب الاتحاد الأوروبى، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقا مثل هذا التهديد. واستخدامه ليس مفيدا".

وذكر بارنييه، الذى تحدث مع (بي.بي.سي) قبل التنافس الحالى على زعامة حزب المحافظين، أن اتفاق الانسحاب "هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة".

وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فى حديث مع (بي.بي.سي) إن الوزراء البريطانيين كانوا "يركضون فى المكان كالحمقى" لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017.