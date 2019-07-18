سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 09:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

BBC: الاتحاد الأوروبى "لا تعجبه" تهديدات خروج بريطانيا دون اتفاق

الخميس، 18 يوليه 2019 09:40 ص
BBC: الاتحاد الأوروبى "لا تعجبه" تهديدات خروج بريطانيا دون اتفاق ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة تذاع اليوم الخميس، إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب.

وردا على سؤال فى المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، قال بارنييه "سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب".

وأضاف "أعتقد أن الجانب البريطانى، وهو مطلع وكفؤ ويعرف طريقة عملنا فى جانب الاتحاد الأوروبى، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقا مثل هذا التهديد. واستخدامه ليس مفيدا".

وذكر بارنييه، الذى تحدث مع (بي.بي.سي) قبل التنافس الحالى على زعامة حزب المحافظين، أن اتفاق الانسحاب "هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة".

وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فى حديث مع (بي.بي.سي) إن الوزراء البريطانيين كانوا "يركضون فى المكان كالحمقى" لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017.

 


الاتحاد الاوروبى

خروج بريطانيا

المفوضية الأوروبية

ميشيل بارنييه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة