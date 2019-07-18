6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.. تعرف عليها

كتب وائل ربيعى

يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق التى من المقرر أن تنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل، يقدم "اليوم السابع"، قائمة بـ6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.

1- كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.

3- كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.

4- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

5- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

6- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.