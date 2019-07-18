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6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.. تعرف عليها

الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 ص
6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.. تعرف عليها تنسيق الجامعات
كتب وائل ربيعى

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يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق التى من المقرر أن تنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل، يقدم "اليوم السابع"، قائمة بـ6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.
 
1-    كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية.
 
2-    كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.
 
3-    كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.
 
4-    كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
 
5-    كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.
 
6-    الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.
 
 
 

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