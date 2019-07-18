6 تعليمات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف عليها

وائل ربيعى

أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.



1- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية بدون تكلفة.



2- الخدمة متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg



3- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق بالمجان.



4- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.



5- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



6- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

