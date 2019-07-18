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6 تعليمات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف عليها

الخميس، 18 يوليه 2019 04:04 م
6 تعليمات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف عليها تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى

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أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.  

1-    القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية بدون تكلفة.

2-    الخدمة متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

3-    سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق بالمجان.

4-    يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

5-    يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

6-    ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
 


مكتب التنسيق

الثانوية العامة

طلاب المرحلة الاولى للتنسيق

التعليم العالى

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