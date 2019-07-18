سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

28 يوليو.. دورة تدريبية بنقابة البيطريين حول الجس والتلقيح الاصطناعى

الخميس، 18 يوليه 2019 03:40 م
28 يوليو.. دورة تدريبية بنقابة البيطريين حول الجس والتلقيح الاصطناعى النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد المركز العلمى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم، دورة تدريبية، حول "الجس والتلقيح الاصطناعى، بمقر معهد التناسليات، لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الأحد 28 يوليو الجارى، وحتى الخميس الأول من أغسطس المقبل.

وأوضح المركز العلمى، شروط الاشتراك فى الدورة أن يكون الطبيب البيطرى سدد اشتراكات النقابة حتى العام الحالى، مشيرا إلى أن تلك الدورة تأتى استكمالا لدورة إعداد الطبيب  البيطرى للعمل بالمزارع، وطبقا للبروتوكول الموقع بين النقابة، والمعهد.

وأكد أن تلك الدورات، تأكيدا على اهتمام مجلس النقابة فى تطوير مهارات أعضائها فى كافة مجالات عملهم، ومتابعة التطورات العلمية والعملية بالجانب البيطرى.


نقابة البيطريين

التلقيح الصناعى

دورات التقليح الصناعى

دورات نقابة البيطريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمومية صندوق تكافل الأطباء البيطريين توصى بإجراء 10 تعديلات على اللائحة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:23 م

صور.. فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:28 م

بالتزامن مع حملات التحصين ضد الحمى القلاعية..9 مطالب لنقابة الأطباء البيطريين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:00 ص

كيف تحصل على إعانة من نقابة الأطباء البيطريين × 7 خطوات؟

الأحد، 07 يوليه 2019 12:03 ص

15يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية الأولى لصندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الغردقة تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 2019

الغردقة تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة