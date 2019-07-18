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وكيل تعليم الجيزة يجرى حركة تغييرات لمديرى الإدارات التعليمية

الخميس، 18 يوليه 2019 09:31 م
وكيل تعليم الجيزة يجرى حركة تغييرات لمديرى الإدارات التعليمية خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حركة تغييرات لمديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وشملت الحركة تكليف كل من "صالح عبد الرحمن متولى " من وكيل إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية، طارق حسين الخضرى ، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، ، وبكساوى مصطفى سيد من مدير عام إدارة شمال إلى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، وأيمن عبد الواحد،  من مدير عام إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية".

كما شملت حركة الغييرات تكليف "محمد عبد الودود من مدير عام إدارة جنوب إلى مدير عام إدارة الصف التعليمية، ونجوى عبد المعطى ، من مدير عام إدارة بولاق الدكرور إلى مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وحسين حسنى مرسى عمران ، من مدير عام إدارة الصف إلى مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية، عصام الدين مصطفى على عبد الرازق مديرا عام لإدارة الحوامدية التعليمية، سمير عبد الستار احمد حجازى مديرا عام لإدارة العياط التعليمية، و سيد عبد العزيز عطيه مديرا عام لإدارة الشيخ زايد التعليمية، و حمدى عبد الفتاح - مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .

وقال حجازى ، إن ذلك لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية وتلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار مع إخطار إدارة شئون العاملين بالمديرية بصورة من القرار لاتخاذ اللازم .

 


تعليم الجيزة

مديرية تعليم الجيزة

الإدارات التعليمية الجيزة

التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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